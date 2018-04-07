Doğu Gutalı Ailelere Sıcak Yemek

Doğu Guta'dan gelen aileler için İdlib kırsalındaki Der Hassan köyünde kamp alanı oluşturup, çadırlar kuran İHH İnsani Yardım Vakfı, buraya mobil aşevini de konuşlandırdı.

Mobil aşevinden her gün 3 bin kişiye sıcak yemek çıkartılıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Doğu Guta'dan gelen ailelerin barınma ve gıda ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösterdiklerini söyledi.



Der Hassan köyünde yaklaşık 350 çadır kurduklarını belirten Tosun, "Bu çadırlara aileleri yerleştirdik. Toplamda Doğu Gutalı aileler için bu alana 500 çadır kuracağız. Ailelerin çadırlar içerisinde sıcak yemek pişirme imkanı olmadığı için mobil aşevimizi de faaliyete geçirdik." dedi.

Bu mobil aşevinin faaliyete geçmesi noktasında Kuveyt merkezli El Nouri kurumunun kendilerine destek olduğunu aktaran Tosun, ailelere, kendi imkanlarıyla sıcak yemek temin edene kadar destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.