Doğu Guta Sınır Köyleri Rejim Güçlerinin Eline Geçiyor

Doğu Guta Sınır Köyleri Rejim Güçlerinin Eline Geçiyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden gelen bilgilere göre Rusya tarafından açıklanan günlük ateşkes şartlarına rağmen yer ve hava saldırılarına devam eden rejim güçleri Doğu Guta bölgesi sınırındaki yerleri muhaliflerin kontrolünden geri aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden gelen bilgilere göre Rusya tarafından açıklanan günlük ateşkes şartlarına rağmen yer ve hava saldırılarına devam eden rejim güçleri Doğu Guta bölgesi sınırındaki yerleri muhaliflerin kontrolünden geri aldı

Kaynak: Euronews.com

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