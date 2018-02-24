Doğu Guta İçin BM'den Üçüncü Erteleme

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Doğu Guta'da ateşkes ilanı ile ilgili ertelemeye gitti. Üçüncü kez ertelenen tasarı Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Erteleme kararında Rusya'nın çekincelerinin etkili olduğu, taslak çalışmasına devam edilmesi kararının alındığı öğrenildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya'nın banliyödeki insani sorunlarla ilgili bir karar hazırlamak için çalışıldığını söyledi. - NEW YORK