Doğu Guta'dan Zorunlu Tahliyeler

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan 11'inci konvoy, İdlib ve Halep'in batı kırsalına vardı. 22 Mart'ta başlayan zorunlu tahliyelerde, bölgeden çıkanların sayısı 43 bini aştı.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmaya göre Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerini kapsayan tahliyeler sürüyor.

Askeri muhalif ve aileleri ile bölgeden çıkmak isteyen sivillerden oluşan 6 bin 395 kişi, 129 otobüs ile bölgeden ayrıldı.

11'inci konvoydaki siviller, ülkenin orta kesimindeki Hama'ya vardıktan sonra, muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalına ulaştı.

Geçici barınma merkezlerinde kontenjanların dolması nedeniyle gelen sivillerin, okul ve camilere de yerleştirildikleri belirtildi. Konvoya, Esed rejime bağlı Suriye Kızılayına ait bazı ambulanslarında eşlik ettiği aktarıldı.