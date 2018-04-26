Doğu Guta'daki Saldırılar
Suriye'nin Şam kentinin Guta ilçesinde daha önce rejim güçlerince düzenlenen saldırılarda yaralanan Suriye uyruklu 6 sivil, tedavi için Türkiye'ye ulaştırıldı.
Suriye'nin Şam kentinin Guta ilçesinde daha önce rejim güçlerince düzenlenen saldırılarda yaralanan Suriye uyruklu 6 sivil, tedavi için Türkiye'ye ulaştırıldı.
Sınırın diğer tarafındaki sağlık merkezlerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hayati tehlikeleri nedeniyle ambulanslarla Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
Yaralılar, burada 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.