Doğu Guta'daki Kimyasal Silah Saldırısında Ölü Sayısı 78'e Çıktı - Doğu

Beşşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında ölen sivillerin sayısı 78'e yükseldi. Kimyasal silah saldırısında ilişkin bölgeden gelen görüntülerde, çoğu gözü açık ölen sivillerde kanama olmadığı, ağız ve burun kısımlarında boğulmadan kaynaklı beyaz köpük bulunduğu dikkati çekti.