Doğu Guta'daki Kimyasal Saldırıya Tepki

Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneğince, Suriye'nin Doğu Guta bölgesine rejim tarafından düzenlenen kimyasal saldırı protesto edildi.



Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği üyeleri, Suriye'nin Doğu Guta bölgesine rejim tarafından düzenlenen kimyasal saldırıyı protesto için Gülbahçe Parkı önünde bir araya geldi. Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de destek verdiği eylemde, katılımcılar "Kahrolsun zalimler" diye slogan attı.

Dernek Başkanı Baki Öncel, Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden savaş nedeniyle akan ve kan gözyaşının her geçen gün arttığını, Doğu Guta'ya düzenlenen kimyasal saldırının insanlığı utandıran türden görüntülere neden olduğunu belirtti.

Tüm Müslümanların, Esed ve destekçilerine lanet okuduğunu ifade eden Öncel, Suriye'de ve diğer İslam coğrafyalarında yaşanan zulme karşı uluslararası örgütler, insani yardım kuruluşları ve cemiyetlerin tek vücut olması gerektiğini dile getirdi.

Öncel, Suriye'de devam eden savaşta acılara her gün bir yenisinin eklendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kan, gözyaşı ve feryat dinmiyor. Son olarak Doğu Guta'da kimyasal silah kullanılarak yapılan katliamda insanlığı utandıracak görüntüler ortaya çıktı. İşgalci, emperyalist güçlerin yeni savaş meydanı haline getirdikleri Suriye'de mazlum Müslümanlar yaşam mücadelesi veriyor. Amerika ve Rusya'nın restleşme ve birbirinden hesap sorma yeri olarak bu bölgeyi seçmesi de dikkat çekicidir. Taşeron örgütler ve vekalet savaşlarıyla milyonlarca Müslüman katledildi. İnsanlık vicdanını kanatan saldırı ve katliamlar sona ermeli. Buradaki, mağdurların, insani yardım ihtiyaçları acilen giderilmeli. Bunun için uluslararası örgütler, insani yardım kuruluşları ve cemiyetler, tarikatlar tek vücut olmalıdır."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.