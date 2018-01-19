Doğu Guta'daki 700 Hasta ve Yaralı Türkiye'nin Girişimiyle Şam'a Götürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeleri neticesinde, 5 yıldır rejimin kuşatması altında olan, insani erişimin tamamen kesildiği Doğu Guta'daki 700 hasta ve yaralı Şam'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Rus tarafı, Türk makamları ile temasla 16 Ocak itibarıyla yaklaşık 700 hasta ve yaralının Doğu Guta'dan tahliye edilerek Şam'daki hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 yıldır rejimin kuşatması altında olan Şam'ın doğusundaki Doğu Guta'da 400 binden fazla sivil bulunuyor.

Bölgede başta ilaç, gıda ve akaryakıt olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin temininde sıkıntı yaşanıyor. 2017'nin Nisan ayı itibarıyla insani erişimi tamamen kesilmiş durumda olan bölgede, rejim ablukası, ivedilikle tıbbi yardıma muhtaç sivillerin bölgeden tahliyesine dahi yakın zamana kadar izin vermiyordu.

Doğu Guta, 3-4 Mayıs 2017'de 4'üncü Astana Toplantısı'nda imzalanan Gerginliği Azaltma Muhtırası ile belirlenen 4 gerginliği azaltma bölgesinden birisini teşkil ediyor.

Bununla birlikte Rusya Federasyonu, muhtıranın imzalanmasından sonra Türkiye ve İran'ın dahli olmadan tek taraflı girişimler yürüterek, sahadaki muhalif gruplarla Kahire'de imzaladığı mutabakatın ardından 22 Temmuz 2017'de Doğu Guta'da gerginliği azaltma bölgesi ilan edildiğini duyurmuştu. Buna rağmen rejimin bölgeye saldırıları aralıksız olarak devam ediyor.

Doğu Guta'daki insani durum sürekli gündemde tutuldu

Doğu Guta'daki insani durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'le görüşmeleri başta olmak üzere, Türkiye tarafından yapılan temaslarda sürekli olarak gündemde tutuldu.

Erdoğan, Putin'le 22 Aralık 2017'de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Doğu Guta'daki insani durumun iyileştirilmesine verdiği önemi yineleyerek, rejimin ablukası nedeniyle bölgede mahsur kalan ağır hasta ve yaralıların buradan tahliye edilmesi amacıyla Rusya Federasyonu vasıtasıyla rejim üzerinde baskı kurulmasını talep etti ve tahliye edilenlerin Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmaları için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Ocak tarihinde Rus mevkidaşıyla gerçekleştirdikleri son telefon görüşmesinde bu hususu tekrar dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Türkiye'nin girişimleri üzerine Aralık 2017 sonunda 30 kişinin akrabalarıyla birlikte Doğu Guta'dan tahliye edildiğini aktardı.

Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği hususları bizzat takip edeceğini ve gereği için çalışacağını bildirdi.

Rus tarafı, Türk makamları ile temasla 16 Ocak itibarıyla yaklaşık 700 hasta ve yaralının daha Doğu Guta'dan tahliye edilerek, Şam'daki hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.