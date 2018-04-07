Doğu Guta'da Çocuklar, Meyvelerin İsimlerini Unutmuş

İmkander Esad rejiminin katliamından kaçarak El Bab bölgesine gelen Doğu Guta ve Dumalı bin 500 kişiye gıda yardımı yaptı.

Suriye iç savaşının başladığından beri oradaki mazlum halka desteğini esirgemeyen ve her türlü insani yardımı yapan İmkander, Doğu Guta ve Duma'daki Esad vahşetinden kaçıp Fırak Kalkanı harekatıyla teröristlerden temizlenen El Bab bölgesine gelen bin 500 siville gıda yardımı yaptı. Gıda kolilerinin içinde meyve, et, lahmacun, su ve ekmek bulunuyor.

Meyvelerin ismini unutmuşlar

Oradaki mazlumlara gıda yardımı yaptıklarını belirten İMKANDER Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, özellikle çocukların meyve yemesini gördüğünde ağladığını ve bu insanların çok zor durumda olduğunu söyledi. Oradaki çocukların portakal ve muz gibi meyvelerin isimlerini bilmediğini vurgulayan Gökdere, "Doğu Guta ve Duma'dan kaçıp El Bab bölgesine gelen sivillerin durumu gerçekten çok vahim, o insanlara gıda yardımında bulunduk. O kadar sevindiler ki gözlerinin içi gülüyordu. Bize dua ettiler, Türkiye'ye selam söylediler. Özellikle çocuklar meyveleri görünce isimlerini bile hatırlamıyorlardı. Çocuklar portakal ve muzu kabuğuyla birlikte yemeye çalıştı. Gerçekten çok duygulandım" dedi.

Buradaki siviller için yardım eli bekliyoruz

Kamuoyunun buradaki sivillere yardım etmesini beklediklerini söyleyen Gökdere, "Özellikle Doğu Guta ve Duma bölgesinden gelen çocuk ve kadınlar çok zor durumda, biz onlar için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bütün kamuoyunun bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Onların yardımını bu zor durumdaki mazlumlara ulaştırmak istiyoruz. Doğu Guta ve Dumalı kardeşlerimiz rejimin bombardımanı altında çok zor günler geçirmiş bir çoğu yakınlarını kaybetmiş ve gıda yardımına muhtaçlar. Bizde 500 aile yaklaşık bin 500 kişiye içinde et, meyve, lahmacun su ve ekmek gibi temel gıdaların bulunduğu kolilerimizi ulaştırdık. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP