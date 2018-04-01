Doğu Guta Ablukasının Simgesi Kerim Bebek Türkiye'de (3)

Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırısında annesi ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek, ailesiyle Türkiye'ye getirildi.

Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde İdlib'e ulaşan Kerim bebek ile babası Ebu Muhammed ve iki kız kardeşi, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'la bir araya geldi.

Kerim bebek ve ailesi, Kızılay ekipleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, sınır kapısında gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 aylık Kerim bebeğin sağlıklı olduğunu ancak Türkiye'de sağlık kontrolünden geçirileceğini söyledi.

Kerim bebeğin Doğu Guta'da bir aylıkken annesinin kucağında pazar yerinde topçu ateşi sonucu yaralandığını ve bir gözünü kaybettiğini hatırlatan Kınık, şöyle devam etti:

"Kerim bebek, Doğu Guta'da hiçbir tıbbi tedavi alamadı. Onun tıbbi bakım almasına izin verilmedi. Yaralandı, yaraları kendisi iyileşti. Dünyaya bu haliyle vicdani bir mesaj verdi. Dünyanın vicdanı olduğunu hatırlattı. Bütün masum çocuklar adına hayatta kalmaya direndi, hayata tutundu. Suriye'nin 8 yıldır yaşadığı acının özeti aslında Kerim bebek ama inşallah bu acılar bir gün son bulur. Sadece Kerim bebek değil, bugün Guta'dan sürülmüş 100 bine yakın insanın 30 bini İdlib'e geldi.

Onlara Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarımızla beraber seferber olmuşuz. Çadır kurmaya, gıda vermeye çalışıyorlar. Bu insanları korumaya çalışıyoruz. Ne için? İnsanlığın vicdanını ayakta tutmak adına."

Kınık, Kerim bebek ve ailesinin tedavisinin Türkiye'de yapılacağını sözlerine ekledi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımana annesinin kucağında yakalanan, annesi ve bir gözünü yitiren Kerim bebek, hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelmiş, sosyal medya üzerinden destek kampanyaları başlatılmıştı.