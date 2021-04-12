Doğu Gürcistan Müftüsü Eminov: "Her ramazanda Türkiye'nin desteğini görüyor ve hissediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Gürcistan Müftüsü Eminov: "Her ramazanda Türkiye'nin desteğini görüyor ve hissediyoruz"

Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Doğu Gürcistan Müftüsü Eminov: 'Her ramazanda Türkiye'nin desteğini görüyor ve hissediyoruz'

Gürcistan Müslümanlar İdaresi Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov, her yıl ramazan döneminde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile son derece yakın iş birliği içinde olduklarını ve Türkiye'den her zaman önemli yardımlar aldıklarını belirtti.

Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak

Gürcistan Müslümanlar İdaresi Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov, her yıl ramazan döneminde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile son derece yakın iş birliği içinde olduklarını ve Türkiye'den her zaman önemli yardımlar aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'daki Müslümanların ramazan hazırlıklarını AA muhabirine anlatan Eminov, "Gürcistan'daki Müslüman toplumu ramazan ayının gelmesini sabırsızlıkla bekliyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dini etkinliklerinin ülke genelinde kısıtlı bir şekilde düzenlendiğine işaret eden Eminov, gece sokağa çıkma yasağı olduğu için bu akşam ilk teravih namazının camilerde kılınabilmesi için ülke yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Ramazan için ülkedeki camilerin süslendiği, insanların da kendi hazırlıklarını tamamladığını kaydeden Eminov, ramazanın başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki Müslümanlara sağlık, bereket ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

Gürcistan Müslümanlar İdaresi olarak Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile her yıl ramazanda son derece yakın iş birliği yaptıklarını belirten Eminov, "Biz her yıl ramazan ayında Türkiye'nin desteğini görüyor ve hissediyoruz." diye konuştu.

Eminov, ülkedeki kısıtlamalara rağmen ramazan boyunca sabah ezanın okunması iznini aldıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Türker Ertürk Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Burcu Biricik Perihan Savaş
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Josef De Souza Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğu Gürcistan Müftüsü Eminov: "Her ramazanda Türkiye'nin desteğini görüyor ve hissediyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:46:10. #1.16#
title