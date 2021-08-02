Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı
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Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı

Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muş'ta 20 yıldır hayvanlar için yem üretimi yapan işletme; Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesine 12 çeşit yem sevkiyatı yapıyor.

Muş'ta 20 yıldır hayvanlar için yem üretimi yapan işletme; Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesine 12 çeşit yem sevkiyatı yapıyor.

Merkeze bağlı Karaağaç beldesi yakınında 40 kişinin çalıştığı tohumluk buğday, arpa ve mısır fabrikasında saatte 20 ton ürün işleniyor. Üretimle ilgili bilgi veren İşletme Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dalkaya, hasat zamanıyla birlikte çiftçilerden buğday, arpa, mısır gibi ürünleri alarak değerlendirdiklerini söyledi.

Ülkenin birçok noktasına sevkiyat yaptıklarını kaydeden Dalkaya, "Buradan Varto, Hınıs, Erzurum, Kars, Bayburt, Gümüşhane, Amasya, Sivas, Erzincan, Tatvan, Van, Erciş, Batman illerine yem gönderiyoruz. Muş'ta da çiftçilerimize, besicilerimize sıcak yem satışımız var. 12 çeşit ham madde karışımıyla çeşit çeşit yemler yapıyoruz. Kuzu, buzağı, sığır, koyun, dana ve büyütme yemi gibi çeşit çeşit yemlerimiz var. Burada 40 kişiye istihdam sağlıyoruz" dedi. - MUŞ

Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı
Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı
Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı
Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı
Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı
Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı
Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı
Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı
Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı
Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı
Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'e Muş'tan yem sevkiyatı - Haberler Ekonomi
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