Doğu Garajı'nda Asfalt Çalışması
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Doğu Garajı'nda Asfalt Çalışması

Doğu Garajı'nda Asfalt Çalışması
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Doğu Garajı'nda asfalt çalışması1343. Sokak trafiğe kapatıldıAntalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa İlçesi Çaybaşı Mahallesi 1343. Sokak'ı asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapattı.

Doğu Garajı'nda asfalt çalışması

1343. Sokak trafiğe kapatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa İlçesi Çaybaşı Mahallesi 1343. Sokak'ı asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sona gelen Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi ve Nekropol Müzesi çevresindeki sokakları asfaltlıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri projenin doğusunda yer alan Muratpaşa İlçesi Çaybaşı Mahallesi 1343. Sokak'ı asfalt çalışması nedeniyle 21 Haziran Pazartesi gününden itibaren taşıt trafiğe kapattı. Sokağın, yoğun bir çalışmanın ardından 26 Haziran Cumartesi günü tekrar trafiğe açılması planlanıyor. Çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi öneriliyor.

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Kaynak: Habermetre

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