Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde sona gelindi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde sona gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi'nde çalışmaların yüzde 90'lık bölümü tamamlandı.

Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde sona gelindi
17.09.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:51

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi'nde çalışmaların yüzde 90'lık bölümü tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, halkın yararına olan yarım kalmış projeleri tamamlamaya devam ediyor. Bu kapsamda kent merkezine canlılık getirecek Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde yapım çalışmaları ara vermeden sürüyor.

Toplam 66 bin metrekare inşaat alanına sahip projede bugüne kadar yüzde 90'lık bölüm tamamlandı. Kültür ve ticaret merkezinin dış cephe boya imalat çalışmaları sürüyor. Ayrıca, merkezin Ali Çetinkaya Caddesi cephesindeki çevre düzenlemeleri kapsamında beton ve kazı dolgu çalışmaları, bina içinde mimari sonlandırma imalatları ile asma tavan ve korkuluk imalat çalışmaları yapılıyor. 5 katlı merkezde geleneksel alışveriş kültürünün yaşatılacağı dükkanlar, kafe ve eğlence alanları ile yer altında 3 katlı bir otopark hizmet verecek. Otopark, 575 binek araç ve kent merkezine gelen tur otobüsleri için geniş kapasiteli olacak.

Çatı izolasyonu

Müze konseptiyle kültür turizmine hizmet verecek Doğu Garajı Nekropol Alanı'nda da çalışmalar aralıksız sürüyor. Arkeolojik buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için çatı izolasyon çalışmasında sona yaklaşılıyor. Ayrıca çatıda yağmur olukları için de çalışma yapılıyor. Tarihi mezar alanlarını yakından görebilme imkanı sunacak çelik köprünün montajı ile cam korkulukların yapım işleri gerçekleştiriliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Emmanuel Macron Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Halil Sezai Şeyma Subaşı Bülent Ersoy
Spor Tisserand Arda Turan Metin Oktay Fatih Terim Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Erkek Çocuk Şişli Silah
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde sona gelindi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 15:00:23. #1.14#
title