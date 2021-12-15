ANKARA (İHA) - Doğu Ekspresi'yle masalsı yolculuk sürüyor

KARS - Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk devam ediyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculukta, yolcular unutulmaz anlar yaşıyor.

Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta sona eriyor. Kars'a Doğu Ekspresiyle gelen yolcular kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sabah erken saatlerde Kars Garı'na gelerek Kars'tan Ankara'ya geri dönüyor.

"Keşke daha önce yolculuk yapabilseydik"

Kars'ta Kayseri'nden geldiğini ifade eden Emre Ergün, "2-3 gündür Kars'tayız. Hep hayal ediyorduk Doğu Ekspresiyle seyahat etmeyi, fırsat oldu. Keşke daha önce yapabilseydik. Herkese de tavsiye ediyoruz" dedi.

Doğu Ekspresi ile ilk kez yolculuk yapacağını belirten Fatoş Özçekener, "Heyecanlıyım biran önce kalksın istiyorum. İnşallah güzel geçer diye umuyorum. Kendim araştırdım, hoşuma gitti" diye konuştu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile yerli ve yabancı gezginlerin de ilgisini çeken Doğu Ekspresi'ne, pandemi dolayısıyla uzun süre ara verilen Turistik Doğu Ekspresi de eklendi. Turistik Doğu Ekspresi ise bugün Ankara'dan hareket edecek.

Özellikle gençler arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergahı Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara'dan oluşuyor. Ara istasyonlarda birkaç dakika duraklarken, ana istasyonlarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar varıyor. Ankara'dan başlayan yolculuğun Kars'ta son bulması yaklaşık 24 saat sürüyor.