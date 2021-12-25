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Doğu ekspresi seferlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turistik Doğu Ekspresi aradan geçen yaklaşık 21 ay sonrasında seferlerine törenlerle tekrar başlamıştı.

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ANKARA (İHA) - Turistik Doğu Ekspresi aradan geçen yaklaşık 21 ay sonrasında seferlerine törenlerle tekrar başlamıştı. Yaklaşık 31 saat süren yolculuğu yaşamak isteyenler çoğunlukla bu anlarını da kayıt altına alıyor.. Ancak Ankara'da Doğu Ekspresi treninde talihsiz bir kaza yaşandı.

Yolcu Emre Berat Başaran iddiaya göre fotoğraf çekmek için açtığı vagon kapısından düştü.

Olayı gören yolcuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine tren durduruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bilek kısmında kesi olan Başaran'ı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, tedavisi sürüyor..

Doğu ekspresi seferlerine devam ediyor

Doğu ekspresi seferlerine devam ediyor

Doğu ekspresi seferlerine devam ediyor

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