Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olup hafızalarda eşsiz manzaralarıyla yer eden Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi ile Erzurum'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine kadar yolculuk yaptı.
25.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:11
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olup hafızalarda eşsiz manzaralarıyla yer eden Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi ile Erzurum'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine kadar yolculuk yaptı.
Kaynak: Dunya.com