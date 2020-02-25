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Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olup hafızalarda eşsiz manzaralarıyla yer eden Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi ile Erzurum'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine kadar yolculuk yaptı.

25.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:11
Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olup hafızalarda eşsiz manzaralarıyla yer eden Ankara-Kars seferini yapan ile Erzurum'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine kadar yolculuk yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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