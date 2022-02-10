Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen turistler cirit heyecanına tanıklık ediyor

KARS (AA) - Orta Asya ve Anadolu'da asırlardır oynanan cirit, Doğu Ekspresi ile kente gelen turistlerce heyecanla izleniyor.

Kentte kışın kar üzerinde koşturdukları atlarıyla cirit oynayan köylüler hem birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor hem de atalarından gelen bu sporu zorlu koşullara rağmen gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.

Sabah erken saatlerde atlarını ahırdan çıkartıp gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra belirlenen bir köyde bir araya gelen genç yaşlı köylüler, kar üzerinde atlarını sahaya sürüyor.

Savaş oyunu olmasına rağmen centilmenlik ortamında cirit oynayan köylüler, hem stres atıyor hem de ata sporunu gelecek kuşaklara aktarıyor.

İki bölüm şeklinde oynanan oyunun ilk kısmının ardından cirit tutkunu gençler, atlarını bir süre dinlendirmek için sahada gezdiriyor. Kar üstünde gerçekleşen müsabakada kazanan takım, mağlup olanı kutluyor.

Özellikle yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen seferlerine bir süre önce yeniden başlayan Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler, karda oynanan cirit oyununu beğeniyle izliyor.

Kars'a gelen trenden indikten sonra turlarla Selim ilçesine bağlı Kekeç köyüne giden turistler, Kars Kafkas, Akçakale, Başköy Allahuekber Dağı, Darboğaz ve Koşapınar Köyü Atlı Spor kulüplerinin kıyasıya müsabakasını izledi.

Davul, zurna eşliğinde başlayan cirit müsabakasında zaman zaman izleyiciler halay çekti. Çekişmeli geçen dostluk müsabakasında sporcular birbirini kutladı.

İstanbul'dan gelen Erol Savda, AA muhabirine, ilk defa Kars'a geldiğini ifade ederek, "Fotoğraflardan buranın zaten başka bir dünya gibi farklı bir atmosferi olduğunu biliyordum ama çıplak gözle görmek tabii ki bambaşka bir duygu, gerçekten buraları çok beğendim. İlk defa cirit oyununu izliyorum, cirit sporunu duymuştum ama burada canlı olarak izlemek gerçekten güzel bir tecrübe. Cirit bahsedildiği kadar güzelmiş. Burada sadece centilmenlik müsabakası yapılıyor. Rakipler ne birbirlerine ne de atlara zarar veriyor." dedi.

"Cirit izlemek çok keyifli"

Turistlerden Aylin Savda da hem Kars'ı hem cirit oyununu beğendiğini anlatarak, "Cirit çok güzel, atların kar üstünde koşması halkın o sıcakkanlılığı çok iyi. Her şey o kadar güzel ki müsabakayı telefonumla kameraya almak istedim ama izlemekten çekim yapamadım, cirit izlemek çok keyifli. Herkese bu güzel anlara şahit olmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ertaş da cirit sporunun Selim ilçesinde geleneksel olarak devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ciritte rakipler birbirlerini kovalar, sporcuların birbirlerine fırlattığı sopa at üzerindeki diğer sporcuya değdiğinde puan alınıyor ama ata değdiğinde ceza puanı veriliyor. Sporcuların belli atış mesafeleri var, cirit bu durum gözetilerek yapılan oyundur. Bu da burada yaşatıldığı için gençlerimize de yöre halkımıza da çok teşekkür ederiz. Tüm halkımızı bu oyunu öğrenmelerini, gençleri eğitmelerini tavsiye ediyoruz, nasıl gençler okçuluğa özendiriliyorsa ciritçiliğin de özendirilmesi gerekiyor."

İzleyicilerden Mehmet Serdar Sayan ise cirit sporunun heyecanlı bir spor olduğuna dikkati çekerek, "Bugün cirit izlemeye geldik, doğa da çok güzel. Geçen sene bu kadar kar yoktu, kar olunca fotoğraflara ayrı bir kalite katıyor. Bugün de bayağı güzel fotoğraflar kareler yakaladık." ifadesini kullandı.