Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler
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Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Ekspresi'nin seferlerinin başlamasıyla birlikte Kars'ta canlılık yaşanıyor.

Doğu Ekspresi'nin seferlerinin başlamasıyla birlikte Kars'ta canlılık yaşanıyor. Doğu Ekspresi ile gelen yerli ve yabancı turistler serinlemek için kendilerini Çıldır Gölü'nün buz gibi sularına attılar.

Son yılların en sıcak yazının yaşandığı ve hava sıcaklığının 32 dereceyi gördüğü Kars'ta vatandaşlar kendilerini bayram tatilini fırsat bilerek Çıldır Gölü kıyılarına attı.

Kars'ta yaptığı hizmetlerle anılan dönemin Valisi Rahmi Doğan tarafından yaptırılan Kütük Ev bölgesine gelen vatandaşlar burada hem çam ağaçlarının gölgesinde aileleriyle birlikte piknik yapıyor, hem de Çıldır Gölü'nün buz gibi sularında yüzerek serinliyor. Çıldır Gölü'nde yüzen vatandaşlar İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Özellikle Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuğun heyecanını yaşamak için Türkiye'nin birçok ilinden Ankara'ya gelerek oradan da Doğu Ekspresi'yle 25 saat süren masalsı yolculuğun ardından Kars'a varan vatandaşlar otellerine yerleştikten sonra Çıldır Gölü'ne geliyor. Sıcak ve güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar gönüllerince gölün serin sularında yüzmenin keyfini çıkarıyor.

"Anlatılmaz yaşanır"

Çıldır Gölü'nün çok güzel olduğunu belirten Mustafa Bilen, "Çıldır Gölümüz çok güzeldir. Ege Denizini aratmıyor. Suya girmek anlatılmaz yaşanır" dedi.

"Arkadaşlarla eğlenmeye geldik"

Arkadaşlarıyla birlikte Çıldır Gölü'ne geldiğini ifade eden Ferhat Bilen, "Çıldır Gölü'ne geldim, Çıldır Gölü çok güzel, serin suları, Akdeniz Ege'yi aratmıyor. Arkadaşlarla eğlenmeye geldik, eğleniyoruz" diye konuştu.

Bayram tatilini geçirmek üzere Kars'a geldiğine dikkat çeken Birkan Aksu da, "Çıldır Gölü'ne geldik, bayram tatiline 32 derece sıcakla geldik. Yüzmek için aynı zamanda da güneşlenmek için kuzenimle geldik. Hava güzel, göl gayet sıcak, su da sıcak, tatilimizi burada geçirmek istedik" şeklinde konuştu.

Çıldır Gölü'nün serin sularına kendilerini bırakan vatandaşlar, buz gibi sularda yüzerek serinlediler. Hava sıcaklığının 32 dereceyi gördüğü Kars'ta vatandaşlar sıcaktan kaçarak Çıldır Gölü kıyılarına kendilerini atıyor.

Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler
Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler
Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler
Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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