Doğu Ekspresi dolu dolu Kars'a geliyor
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Doğu Ekspresi dolu dolu Kars'a geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Kars, son günlerin en yoğun yerli turistlerini ağırlıyor.

Kars, son günlerin en yoğun yerli turistlerini ağırlıyor. Doğu Ekspresi'nin yeniden seferlerine başlamasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Ankara'da buluşan vatandaşlar, Doğu Ekspresi'nin masalsı yolculuğuna başlayarak Kars'a geliyor.

Ankara'dan yola çıkan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından Kars'a ulaşan Doğu Ekspresi yolcularına yaklaşık 24 saat süren yolculuk süresinde unutulmaz anlar yaşatıyor.

Masalsı yoluculuğun ardından kente gelen vatandaşlar, soluğu Kars Kalesi altında tarihi Taş Köprü yanında hayata geçirilen Kars Vadisi Projesi kapsamında Kars Çayı kenarında yapılan Bedesten önünde alıyor. Tarihi mekanları gezen vatandaşlar, daha sonra sokak sanatçılarının seslendirdiği yöresel Türklere eşlik diyor. Kafkas müziğine eşlik eden vatandaşlar Kafkas oyunu oynayarak eğleniyor.

Geceyi konakladıkları otellerde geçiren vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sırasıyla UNESCO Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü, Kars Kalesi, Kafkas Harp Müzesi, Kars Kent Müzesi, Harakani Türbesi ve 12 Havariler Kilisesi'ni geziyor.

Kentte bulunan ve yöresel yemekler yaparak misafirlerine Kars'ın yöresel yemeklerini tatma imkanı sunan lokantalarda başta kaz olmak üzere yöresel yemeklerin tadına bakan vatandaşlar doyasıya yaşadıkları 3 günün sonunda Doğu Ekspresiyle Kars'tan ayrılıyor.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Doğu Ekspresi dolu dolu Kars'a geliyor
Doğu Ekspresi dolu dolu Kars'a geliyor
Doğu Ekspresi dolu dolu Kars'a geliyor
Doğu Ekspresi dolu dolu Kars'a geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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