Doğu Ekspresi" Anılarını Ölümsüzleştiriyorlar - Kars

CÜNEYT ÇELİK - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve anılarda güzel iz bırakan Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferi şiirlere konu oluyor.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olan ve son aylarda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi treni, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerine devam ediyor.

Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen Doğu Ekspresi, bin 310 kilometre yol aldıktan sonra son durağı alan Kars'a yolcularını ulaştırıyor.

Yolculuk esnasından bir birbirinden güzel manzaraları izleyen yolcular keyifli anlar yaşıyor.

Doğu Ekspresi ile yolculuk yapan bazı vatandaşlar gece ve gündüz manzaralarını görebilmek için hiç uyumadan yolculuk yapıyor.

Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresiyle gerçekleştirilen 25 saatli yolculuğa katılan bazı yazar, şair ve vatandaşlar yolcuklarını kaleme alıp şiirler ile anılarını yazıyor.

Başkentten Kars'a gelen Iraklı Edebiyat Öğretmeni Anas Elcerah da keyifli bir yolculuk gerçekleştirdi. Oldukça mutlu olduğu gözlemlenen Elecerah, tren yolculuğunu şiirleştirdi.

Anas Elcerah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi çok sevdiğini ve böyle bir yolculuk yaptığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

"Türkiye cennet gibi"

Dünyada bir çok ülke gezdiğini ancak Türkiye'nin en güzeli olduğunu anlatan Elcerah, "Türkiyeyi çok seviyorum, şu ana kadar bir çok yer gördüm, Lübnan, Arabistan, Suriye, Ürdün, Irak ama en güzel yer Türkiye." dedi.

Elcerah, Türkiye'de güzel zaman geçirdiğini ifade ederek, "Türkiye cennet gibi, halkı çok iyi, çok ahlaklı, çok yardımsever, özellikle yabancılara çok yardımcı oluyorlar. Türkiye'deki komşularımız ailem, kardeşlerim gibi. Türkiye en çok sevdiğim ülkedir." diye konuştu.

Komşularıyla trende seyahat ettiklerini hatırlatan Elcerah, "Allah Türkiye'yi korusun, zorluk göstermesin. Tren yolculuğum çok güzel, çok rahat, servis çok güzel, çok sıcak bir ortam var. Gece rahat, sabah arkadaşlarla yaptığımız kahvaltı çok güzeldi, trende ne ararsanız her şey var. Trende sohbet edebiliyoruz, Allah Türk milletinden razı olsun."

"Yaşadıklarımı şiirleştireceğim"

Elcerah, komşusunun önerisiyle ilk defa trene bindiğini anlatarak, "Gece yolculuk boyunca hiç uyumayıp etrafı izledim, her şey çok güzel. Yolculukta gördüklerimi, yaşadıklarımı şiirleştireceğim." ifadesini kullandı.

Elcerah'ın komşusu Uğur Yalvaç ise 6 kişiyle yola çıktıklarını ifade ederek, "İlk defa uzun bir tren yolculuğuna çıktım, adeta geçmişe yolculuk yapıyoruz. Yolculuk, güzel geçiyor, çok memnunuz, ortam güzel. Trendeki görevliler çok ilgililer, işlerini severek yapıyorlar. Tren yolculuğu hiç yormuyor, çok güzel herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Misafirlerini unutulmaz bir yolculuğa çıkartan Doğu Ekspresi yolculuğuna katılan yerli, yabancı bazı yazar ve şairlerin de yaşadıklarını kaleme alarak çeşitli şiirler ile anılar yazdıkları belirtildi.