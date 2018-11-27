Doğu Demirkol İle Ankara'da Kahkaha Tufanı
Doğu Demirkol, BKM Mutfak organizasyonuyla çıktığı Türkiye turnesinin ikinci bölümünün duraklarından biri olan Ankara'da dün akşamhayranlarıyla bir araya geldi.
Ankara'dan Doğu Demirkol geçti
Ankara'da MEB Şura Salonu'nda yaklaşık bin kişiye stand up yapan Doğu Demirkol, kendisini izlemeye gelenlere keyifli bir gösteri sundu.
4 Aralık'ta Cenevre'de sahneye çıkacak olan Doğu Demirkol, Türkiye'ye döndükten sonra 8 Aralık'ta Türkiye turnesinin 3'üncü bölümüne başlayacak. Demirkol, turnesinin Karadeniz ayağı için Trabzon, Ordu ve Samsun'da hayranlarıyla buluşacak.