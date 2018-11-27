Doğu Demirkol İle Ankara'da Kahkaha Tufanı

Ankara'dan Doğu Demirkol geçti

Ankara'da MEB Şura Salonu'nda yaklaşık bin kişiye stand up yapan Doğu Demirkol, kendisini izlemeye gelenlere keyifli bir gösteri sundu.

4 Aralık'ta Cenevre'de sahneye çıkacak olan Doğu Demirkol, Türkiye'ye döndükten sonra 8 Aralık'ta Türkiye turnesinin 3'üncü bölümüne başlayacak. Demirkol, turnesinin Karadeniz ayağı için Trabzon, Ordu ve Samsun'da hayranlarıyla buluşacak.