ERZİNCAN (İHA) - Doğu'dan kış manzaraları

Doğuda kış, kendini iyiden hissettirmeye başladı.

Kar yağışının ardından dondurucu soğuk havanın etkili olduğu Bayburt ve Erzincan adeta buz kesti.

Bayburt'ta soğuk hava etkisini artırdı. Gece yaşanan aşırı soğuk, normal hayat akışını güçleştiriyor. Yüksek kesimlerde bulunan akarsular ve çeşmeler kısmen dondu.

Erzincan'da da soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bazı mazot ve tüplü araçların yakıt depoları dondu. Sabah sürücüler takviye yaparak otomobillerini çalıştırmak için çaba sarf etti.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eki 26 derece olarak kaydedildi.

AĞRI'DA SİBİRYA SOĞUKLARI BAŞLADI

Ağrı'da da sıcaklık sıfırın altında 18'e düştü. Kentte vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Evlerin çatı ve pencerelerinde oluşan dev buz sarkıtları ise Ağrı'da kışın ne derece sert geçtiğini gözler önüne serdi.

EKİPLER YOL AÇMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Şırnak'ta da yüksek rakımlı yerleşim yerleri beyaza büründü.

Kar nedeniyle kapanan köy yolları kapandı.

Beytüşşebap'ın 3 bin rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında mahsur kalan 4 aile için ekipler seferber oldu. İlçe merkezden 40 kilometre uzaklıkta bulunan yayla köyü yolunu açmaya çalışan ekipler, 5 ay boyunca süreceği tahmin edilen yol açma çalışmalarının ilk startını da vermiş oldu.