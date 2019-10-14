Doğu'dan Hollanda'ya kahkaha transferi

14.10.2019 08:47

Demirkol, Rotterdam'da sahneye çıktığı Theater Zuidplein'de 600 kişiye kahkaha attırdı.

Geçtiğimiz sezon İstanbul, Anadolu ve yurt dışında 7 ayda 144 kez sahneye çıkarak stand up gösterisi alanında eşine az rastlanır bir başarıya imza atan Doğu Demirkol, yine BKM Mutfak'ın organizasyonu kapsamında yeni sezona da hızlı bir giriş yaptı. Demirkol, İzmir'deki gösterisinin hemen ardından Hollanda'ya uçarak Rotterdam'da hayranlarıyla buluştu. Büyük ilgi gören, gösterinin biletleri aylar öncesinde tükenen stand up gösterisinde Doğu Demirkol, Theater Zuidplein'i dolduran hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

Doğu Demirkol'un hayatından, kariyerinden kesitleri ve gözlemlediklerini paylaştığı hayranları, kendilerini bir kahkaha tufanının içinde bulurken 'Ahlat Ağacı'nın çekimlerinde ve toplu ulaşım taşıtlarında yaşadıkları kendisini seyretmeye gelenlerin zihinlerinde ayrı bir yer edindi. Demirkol, Rotterdam'daki gösterisini ve hayranlarının ilgisini "Uzun zamandır Rotterdam'da gösteri yapmak istiyordum. Bu konuda bir çok mesaj aldım. Geçen sezon yoğunluk nedeniyle gelememiştim. Film çekimlerinden bulduğum ilk fırsatta geldim." sözleriyle yorumladı.

Yeni sezon gösterilerine Türkiye'de ve yurt dışında yoğun bir takvim çerçevesinde devam edecek olan Doğu Demirkol, önümüzdeki günlerde Beşiktaş Kültür Merkezi (21 Ekim) ve Cadde Bostan Kültür Merkezi Büyük Salon'unda (31 Ekim) devam edecek.

Kaynak: Bültenler