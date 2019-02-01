Doğu'dan Gelen Çocuklar Hayallerini Anlattı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un da katıldığı Zorlu PSM'deki DreamTalks etkinliğinde Semih Yalman, çocuklara hayal kurmanın önemi ve hayallerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğini anlattı.

Tek tek sahneye çıkan çocukların hayalleri arasında 'Güney Koreli BTS grubuyla düet yapmak, piyano ve gitar çalmak, Boğaz köprüsünü görmek, tatil için uzaya gitmek, Anıtkabir'i ziyarete gitmek, diş teli sırasının gelmesi, Kız Kulesi'ni görmek, bütün dilleri öğrenmek, Türkiye'yi gezmek, Afrika'ya yardım etmek, Ahmet Güneştekin'le tanışmak, ralli aracı kullanmak, paraşütle atlamak' yer aldı.

HAYALLER YÜZDE 2'YE DÜŞÜYOR

Bugüne kadar 50 bin kişinin hayalini dinlediklerini söyleyen Semih Yalman ''Araştırmalara göre yüzde yüz olan hayallerimiz üniversiteye gelene kadar yüzde 2'ye düşüyor, hayal kurmayı unutuyoruz. Çocukların, gençlerin hayallerini dinlemek ve onların hayalleri arasında köprü olmamız gerekiyor. Aileler, çocuklara kendi hayallerini empoze etmeyeli bırakmalı'' diye konuştu.

31 Ocak'ta başlayan Çocuk Sanat Festivali, 3 Şubat'a kadar devam edecek. Festivalde çocuklar, Tan Sağtürk, Ragıp Savaş, Devrim Erbil, Yiğit Yazıcı gibi sanatçılarla atölye çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kaynak: Bültenler