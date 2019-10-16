Doğu'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

16.10.2019 13:24

Şırnak, Siirt, Bingöl ve Elazığ'daki oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, odada düzenlenen basın toplantısında, devletin aldığı harekat kararının arkasında olduklarını söyledi.

Geliş, "Çünkü biliyoruz ki gönül dünyasını ve insanını imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemez. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzur, barış ve kardeşliktir." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şırnak Ziraat Odası, Şırnak Şoförler ve Otomobilciler Odası, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türk-İş ve Hak-İş ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri katıldı.

Siirt

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, odanın konferans salonunda yaptığı basın açıklamasında, harekatın amacının, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek olduğunu belirtti.

Devletin harekata ilişkin kararını desteklediklerini dile getiren Kuzu, şunları kaydetti:

"Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve BM Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur."

Açıklamaya, Türk-İş, Kamu-Sen, Memur-Sen, Hak-İş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Siirt Birlik Platformu temsilcileri de katıldı.



Bingöl

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, odada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, güvenliği için açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmasının beklenemeyeceğini söyledi.

Ayas, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik, önceden terörün hakim olduğu bölgelerde hayat normale döndü. Yıkmak ve yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır." şeklinde konuştu.

Açıklamaya, Memur-Sen, Türk-İş, Kamu-Sen, Sağlık-Sen, Hak-İş, esnaf ve sanatkarlar ile ziraat odalarının temsilcileri katıldı.

Elazığ

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, odanın toplantı salonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına basın açıklaması yaptı.

Harekatı sonuna kadar desteklediklerini dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

"Harekat, terör örgütleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler ile mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA