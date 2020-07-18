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Doğu'dan 6 ayda 841,9 milyon dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca ocak-haziran döneminde 841 milyon 869 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu'dan 6 ayda 841,9 milyon dolarlık ihracat
18.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:03

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca ocak-haziran döneminde 841 milyon 869 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 195 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 866 milyon 761 bin dolarlık ihracat yapan DAİB'in bu yıl aynı dönemdeki ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıla kıyasla yüzde 2,87'lik düşüşle 841 milyon 869 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

DAİB üyesi firmalar bu yılın ilk 6 ayında sanayide 647 milyon 187 bin dolarlık, tarımda 160 milyon 802 bin dolarlık dış satıma imza attı. Bu dönemde madencilik sektörünün ihracatı ise 33 milyon 777 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl ocak-haziran döneminde en çok ihracat yapılan sanayi sektörlerinden ilk sırayı 109 milyon 743 bin dolarla kimya aldı. Bu sektörü 107 milyon 537 bin dolarla makine, 89 milyon 280 bin dolarla hazır giyim, 71 milyon 670 bin dolar ile otomotiv sektörleri izledi.

Aynı dönemde DAİB üyesi firmalar tarım ürünleri ihracatı kapsamında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 17 milyon 163 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 32 milyon 416 bin dolar, meyve ve sebze mamullerinden ise 24 milyon 150 bin dolarlık gelir elde etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin 6 aylık ihracatı da 61 milyon 257 bin dolar oldu.

DAİB 6 ayda en çok ihracatı Irak'a yaptı

Birliğin ocak-haziran dönemindeki ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 185 milyon 344 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Irak'ı 63 milyon 158 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan, 56 milyon 15 bin dolarla Almanya, 33 milyon 593 bin dolarla İran ve 21 milyon 273 bin dolarla Romanya takip etti.

"Yılın ikinci yarısından umutluyuz"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine, ocak-haziran döneminde DAİB olarak 195 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle haziranda ihracat taleplerinde artış yaşanacağını daha önceki değerlendirmelerinde belirttiğini ifade eden Tanrıver, "Haziran ayında en önemli ihracat pazarlarımızda güçlü artışlar yaşandı. Yılın ikinci yarısından umutluyuz, haziran ayıyla yakaladığımız ivmenin devamını ve iyi başladığımız 2020'yi hedeflerimiz doğrultusunda yine iyi bir noktada bitirmeyi umuyoruz. " diye konuştu.

Kaynak: AA

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