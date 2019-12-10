: Doğu'daki STK'lerden "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" açıklaması

10.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:42

Memur-Sen Kars Temsilcisi Mahmut Kaan Ilgar'ın basın açıklaması KARS - Kars'ta da Memur-Sen üyeleri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Kars Temsilcisi Mahmut Kaan Ilgar, sendika binasında yaptığı açıklamada, küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ile insani krizlerin de derinleştiğini söyledi.

Ilgar, Çin rejiminin, İspanyolların Endülüs'te yaptığı fiziki ve kültürel soykırımın benzerini, Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygurlara karşı gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"28 toplama kampında tutulan 1 milyondan fazla Uygur, ideolojik programlarla kültürel, dini ve etnik yönden asimile ediliyor. Kampların dışında kalanlar ise evlerine yerleştirilen ve birlikte yaşamak zorunda bırakıldıkları Çinli erkekler üzerinden baskı görüyor. İşkence ve idam cezası karşısında Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hiçbir hak arama imkanı da bulunmuyor."

Kaynak: AA

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