Doğu'daki kara yollarında jandarma ve polis Kovid-19 denetimini sürüyor Kars-Erzurum ve Kars-Ardahan kara yolundaki kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ve polis ekiplerince başlatılan denetimler sürüyor.

Kars-Erzurum ve Kars-Ardahan kara yolundaki kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ve polis ekiplerince başlatılan denetimler sürüyor.

Güvenlik güçleri, kentlerin giriş ve çıkış noktalarında araçları durdurarak alınan tedbirler hakkında sürücüleri bilgilendiriyor. İl Sağlık Müdürlüğünden de ekiplerin bulunduğu noktalarda, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Ekipler, sağlık kontrolünden geçirdikten sonra bilgilerini kayıt altına aldığı vatandaşları, sağlıkları açısından evde kalmaları konusunda uyardı.

Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da kontrol noktalarındaki denetimleri inceleyerek sürücüleri bilgilendirdi.

Sarıkamış ilçesinde de jandarma, sağlık personeli ile eski Sarıkamış-Erzurum yolu Acısu mevkisinde araçları durdurarak sürücülerin ve araç içerisinde bulunanların ateşini ölçüyor.

Ardahan'da evden çıkamayan arıcıların yardımına Vefa ekibi koştu

Ardahan'da ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan yörede aracılıkla uğraşanların yardımına, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yetişti.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte üretim, tedarik ve tüketim zincirinin devam etmesi de düşünülerek salgına karşı çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Söz konusu tedbirler kapsamında Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde kışlatma amaçlı arılığı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların arılarına ait bakımın "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA