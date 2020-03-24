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Ardahan, İhracat, Kars, Ekonomi

Doğu'daki iş adamları "Ekonomik İstikrar Kalkanı"nı değerlendirdi

Erzurum, Kars ve Ardahan'da iş adamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası duyurduğu "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin bölgedeki ekonomi ve ticarete olumlu yansımaları olacağını bildirdi.

24.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:04
Doğu'daki iş adamları

Erzurum, Kars ve Ardahan'da iş adamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası duyurduğu "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin bölgedeki ekonomi ve ticarete olumlu yansımaları olacağını bildirdi.

Erzurum TSO Başkanı Lütfü Yücelik, AA muhabirine, dünyayı saran ve ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle devletin gerek toplum sağlığını korumak gerekse ekonomik istikrarın devam etmesine yönelik bir dizi tedbirler aldığını söyledi.

Bu tedbirlerle ilgili iş dünyasının beklentilerini ve taleplerini içeren bir raporu Cumhurbaşkanlığına iletilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) sunduklarını aktaran Yücelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bir süre önce açıkladığı tedbir paketinde, bizim dile getirdiğimiz sıkıntıların çözümüne yönelik tedbirlerin alındığını görmekten memnuniyet duyduk. Bu kapsamda devletimizin, ülke ekonomisinin lokomotifi olan ihracata yönelik tedbirlerini ve yapılacak düzenlemeleri de gündeme alması, ihracat yapan firmalarımızı rahatlatacağı gibi ihracatımızın ekonomiye olan katkısı da devam edecektir. Ayrıca İran üzerinden yapılan Orta Asya ihracatının tır güzergahlarının Gürcistan ve Azerbaycan'a yönlendirilmesi ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'ndan yapılan seferlerin kapasitesini günlük 6 bin tona çıkartacak çalışmaların başlatılmasının bölge ihracatı ve ticaretine olumlu katkı sunacağını ümit ediyoruz."

Yücelik, Kovid-19'un en kısa zamanda kontrol altına alınmasını ve küresel ekonomiye etkisini en az hasarla atlatmayı dileyerek, "Bunun için gerek bireysel olarak gerekse kurumsal anlamda toplumun bütün kesimlerinin üzerine düşen sorumluluğu azami seviyede yerine getirmesini ve insanlığın bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Bu tedbirler bölgemize faydalı olacak"

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu da salgının yaygın olduğu İran üzerinden yapılan Orta Asya ihracat güzergahlarının Gürcistan ve Azerbaycan'a yönlendirildiğini anımsattı.

Alınan tedbirlerin bölgeye olumlu katkılar sağlayacağını ifade eden Alibeyoğlu, şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu üzerinden yapılan 40 vagonluk tren hizmetinin 60 vagona çıkarılması yönünde de Bakanlığımız tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Alınan bu tedbirlerin ilimize ve bölgemize faydası olacağını düşünmekteyiz, çünkü Orta Asya ihracat güzergahı ilimize ve bölgemize kaymış durumda. İhracat güzergahının ilimize yakınlığı ile bilinen Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'na kaymasından bölgemiz olumlu etkilenecektir. Bundan dolayı ticari bir canlılık beklemekteyim."

Öncelik insan sağlığı ama ekonomik olarak da her türlü önlemi almalıyız"

Alibeyoğlu, 2020'ye büyük beklentilerle girdiklerine ancak koronavirüsün etkisiyle küresel ekonomide zorlu bir yıl yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Daha fazla tedbirli ve öngörülü olmamız gereken bir zamandan geçiyoruz. Türkiye bütün kurumları ile gereken her türlü tedbiri aldı, dış ticaretin önündeki engelleri de kaldırmak için Bakanlığımız gereken çalışmaları yerine getirmektedir. Öncelik insan sağlığı ama ekonomik olarak da her türlü önlemi alma sorumluluğundayız. Bundan dolayı herhangi bir paniğe ve kesintiye mahal vermeden üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz."

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda alınan kararların ihracat dünyası için son derece önemli olduğunu belirtti.

Demirci, İran üzerinden yapılan Orta Asya ihracatlarının tır güzergahının Gürcistan ve Azerbaycan'a yönlendirilmesinin Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan iki kapıya sahip Ardahan için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Şu an Ardahan'ın Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan en önemli nokta olduğunu dile getiren Demirci, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile ihracat dünyasının rahat nefes alacağını söyledi.

Demirci, şu sıralar özellikle Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın tır geçişlerinde en yoğun günlerini yaşadığını anımsatarak, "İhracat ile ilgili yapılan bu düzenlemeler ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinin uğrayacağı kaybı en aza indirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu durumun, bu sürecin tamamlanması sonrasında da ilimizdeki kapılar açısından farkındalık yaratacağı açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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