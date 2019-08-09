Doğu'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı yoğunluğu

09.08.2019 15:08

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluğu devam ediyor.

Kars'ta sabahın erken saatlerinde Kars-Ardahan kara yolundaki hayvan pazarına kurbanlıklarını getiren besiciler, satış yapmaya çalıştı.

Ardahan Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'dan başka şehirlere 26 Temmuz'dan itibaren başlayan kurbanlık sevkiyatlarının sorunsuz devam ettiğini dile getirdi.

Başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Rize olmak üzere özellikle batıdaki illere sevklerin son aşamaya geldiğini anlatan Şişman, "Bu yıl beklentimiz ortalama 14 bin büyükbaş, 6 bin civarında ise küçükbaş kurbanlığı diğer kentlere sevk etmekti, bu da gerçekleşti. Halen küçük çaplı da olsa kurbanlık sevklerimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.

Turgay Şişman, il dışına giden kurbanlıkların satışıyla ilgili de olumlu geri dönüşler almanın sevincini yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Ağrı -

Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından önde gelen illerinden Ağrı'da, uygun fiyata kurbanlık almak için son günleri bekleyen vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu.

Trabzon ve Rize gibi Karadeniz illerine sevkıyatın devam ettiği Ağrı Hayvan Borsasında, erken saatlerde başlayan yoğunluk gün boyunca devam ediyor.

Bayramın yaklaşmasıyla daha uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile hayvanlarını ellerinden çıkartma arayışındaki besiciler arasında kıran kırana yapılan pazarlıklar pazara ayrı renk katıyor.

Büyükbaş kurbanlıkların 6 bin liradan, küçükbaşların ise bin liradan alıcı beklediği pazarda, bir ton ağırlığındaki simental cinsi boğalar en çok rağbet gören kurbanlıklar olarak öne çıkıyor.

Bayrama 2 gün kala yoğunluğun giderek arttığı pazarda, kurbanlık alış verişi tüm hızıyla devam ediyor.

Kentte kasaplık yapan Rıdvan Yıldız, kurban döneminde hayvan alım satımı ile de ilgilendiğini söyledi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarının bu yıl uygun olduğunu ve herkesin et yiyebileceğini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu sene fiyatlar uygun. Geçen yıla göre büyükbaş hayvanın çiftinde 2 bin liraya yakın fiyat düşmesi var. Küçükbaş hayvan çiftinde de 500 lira civarında fiyat düşmesi var. 19 yıldır burada kasabım. Fiyatlar uygun, herkes kurban kesebilir, kimse korkmasın. Kurban almayı son güne bırakan fırsatçılar var. Onlar kendileri kaybeder. Kurban almak için son günü bekleyenler hep daha pahalıya alır. Bu sene satmak için 15 büyükbaş, 80 de küçükbaş hayvan aldık. Son 10 yılın en ucuz kurbanı bu sene. Son 2 gündür pazarda büyük hareketlilik var."

Ağrı Hayvan Borsasının Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından olduğunu aktaran besici Numan Umay ise bayram yaklaştıkça pazarda hareketliliğin arttığını ve fiyatların uygun olduğunu belirtti.

Hayvan alım satımı yaparak geçimini sağladığını anlatan Umay, "Geçen seneye göre bu yıl kurbanlık fiyatları daha iyi. İnşallah iyi olur, herkes ekmek yer. Allah herkese kurban kesmeyi nasip etsin. 98 küçükbaş kurbanlığım var, satmak için bekliyorum. Genellikle vatandaşlar uygun fiyata kurban almak için son günü bekler ama her bütçeye göre koyun var. Koyun fiyatları bin ile bin 200 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA