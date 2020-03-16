Doğu'daki 7 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak
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Iğdır, Ağrı, Kars, Güncel

Doğu'daki 7 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

16.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:26
Doğu'daki 7 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Bölgedeki illerinden Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini gösterecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği öngörülen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 8, Erzincan'da 6, Tunceli, Kars ve Ağrı'da 2, Erzurum'da sıfır, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece oldu.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 16, Erzincan'da 9, Kars'ta 8, Ağrı'da 6, Tunceli ve Erzurum'da 4, Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 70, Sarıkamış'ta 60 ve Ergan'da 56 santimetre kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşları ve yetkilileri uyardı.

Kaynak: AA

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Manşet

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