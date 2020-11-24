Doğu'daki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
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Doğu'daki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

24.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:03
Doğu'daki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Dondurucu soğukların etkisini gösterdiği Doğu Anadolu'daki Kars ve Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ölçüldü.

Dondurucu soğukların etkisini gösterdiği Doğu Anadolu'daki Kars ve Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Iğdır ve Erzincan'da 4, Erzurum'da 8, Ağrı'da 9, Kars ve Ardahan'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 14, Erzincan'da 11, Iğdır'da 10, Ağrı'da 8, Ardahan'da 7, Erzurum ve Kars'ta 6 derece olacak.

Açıklamada, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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