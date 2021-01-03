Doğu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Doğu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

03.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:56
Doğu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak meydanlarda sessizlik hakim.İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele amacıyla 4 Ocak Pazartesi saat 05.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak meydanlarda sessizlik hakim.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele amacıyla 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklar boş kaldı.

Kısıtlama kapsamında Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı ile bölge illerindeki tarihi mekanlar da sessizliğe büründü.

Söz konusu illerde güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, kente giriş ve çıkışların da bulunduğu tüm noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Araçları durduran ekipler, görevli olduğunu söyleyen sürücü ve yolcuların kimliklerini ve belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Bölgede kısıtlama nedeniyle araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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