Doğu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doğu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

27.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:45

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak meydan ve tarihi mekanlarda sessizlik hakim.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak meydan ve tarihi mekanlarda sessizlik hakim.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele amacıyla 25 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklar boş kaldı.

Kısıtlama kapsamında Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı ile bölge illerdeki tarihi mekanlar da sessziliğe büründü.

Söz konusu illerde güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, kente giriş ve çıkışların da bulunduğu tüm noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Araçları durduran ekipler, görevli olduğunu söyleyen sürücü ve yolcuların kimliklerini ve belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin veriyor.

Bölgede kısıtlama nedeniyle araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu gözlendi.

Doğu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Doğu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Doğu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Doğu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Engin Özkoç Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Arda Turan Halis Özkahya Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İşçi Deprem Elazığ İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 10:45:47. #1.14#
title