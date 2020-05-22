Doğu'daki 6 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı Meteorolojiden, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre, bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi. Rüzgarın saatte 50-70 kilometre kuvvetinde esmesi tahmin edilen bölgede, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA