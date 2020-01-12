Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu
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Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor.

12.01.2020 23:01 | Son Güncelleme: 12.01.2020 23:03
Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

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Kars'ta da kent kar nedeniyle beyaza büründü, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışın etkisini sürdürdüğü kentte Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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: Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu
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