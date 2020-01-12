Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu
Haberler » Güncel » Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu - Haber

Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

Ağrı'da etkili olan kar yağışı Karda ilerleyen araçlar Karda yürüyen vatandaşlar Ahmet Çobankent ile röportaj Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili olduERZURUM - Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor.

12.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:30
Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

'da etkili olan kar yağışı

Karda ilerleyen araçlar

Karda yürüyen vatandaşlar

Ahmet Çobankent ile röportaj Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

ERZURUM - Erzurum, Ağrı, Ardahan ve 'ta etkili olan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı'da da etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte, çevre yolu başta olmak üzere cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Aralıklarla devam eden yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorlandı.

Sürücülerden Ahmet Çobankent, yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çektiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler