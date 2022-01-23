Doğu'daki 4 ilde 78 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 78 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 78 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari'de 4, Muş'ta 5 ve Bitlis'te 17 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 3 ilde de yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.