Hasköy-Mutki yolu ulaşıma açıldı

Yapılan zorlu çalışmalardan genel görüntüler Yol açma çalışmasından değişik detaylar İş makinesi Operatörü İdris Karakan'ın açıklaması - Muş Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan 31 köy yolunun ulaşıma açıldığını söyledi.

Yapılan zorlu çalışmalardan genel görüntüler

Yol açma çalışmasından değişik detaylar

İş makinesi Operatörü İdris Karakan'ın açıklaması - Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan 31 köy yolunun ulaşıma açıldığını söyledi.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparken, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de uzun uğraşlar sonucu Hasköy-Mutki güvenlik yolunu açtı.

İş makinesi Operatörü İdris Karakan, bölgede 10 günden beri karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirtti.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun sürekli kapandığını ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

"Fırtına nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düşüyor. Kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı. Fırtınadan dolayı açtığımız yol tekrar kapanıyor. Zor koşullarda çalışıyoruz. Yolu sürekli açık tutmak için gayret gösteriyoruz."

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da 16 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım