Doğu'daki 4 ilde 645 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Doğu'daki 4 ilde 645 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde, 153 yerleşim biriminin yolunun kapandığını söyledi.

11.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:17
Doğu'daki 4 ilde 645 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde, 153 yerleşim biriminin yolunun kapandığını söyledi.

Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Belediye ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Doğu'daki 4 ilde 645 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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