Doğu'daki 4 ilde 533 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle 533 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle 533 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı 135 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş ilçesinde de belediye ekipleri, caddelerde biriken karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyip ilçenin dışına taşıyor.