Doğu'daki 4 ilde 527 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Doğu'daki 4 ilde 527 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar ve tipi nedeniyle 527 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

27.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:06

'ndeki 4 ilde kar ve tipi nedeniyle 527 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçelerden 'da 70, 'de 35, 'da 24 ve Çatak'ta 3 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, yolu kapalı yerleşim birimlerine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.

Muş'ta 56, Bitlis'te 28, Hakkari'de de 95 köy ile 216 mezranın yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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: Doğu'daki 4 ilde 527 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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