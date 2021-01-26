Doğu'daki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 6, Hakkari ve Bitlis'te 1 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski bulması, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu