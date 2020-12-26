Soğuk hava etkisini sürdürüyor
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Soğuk hava etkisini sürdürüyor

26.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:48

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 31 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 31 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Çatak'ta 10, Bahçesaray'da 2 ve Gürpınar ilçesinde 1 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Öte yandan Van-Bahçesaray kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe halkı ulaşımını alternatif güzergah olan Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.

Hakkari

Hakkari Valiliğinden alınana bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 1 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kardan kapanan 224 köy yolundan 209'unun ulaşıma açıldığını belirtti.

Kurtkan, kapalı 15 köy yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de kent genelindeki tüm köy yollarının ulaşıma açık olduğunu ve ekiplerin yol genişletme çalışmasını sürdürdüğünü söyledi.

Kentte kar yağışı sonrası beyaza bürünen köylerde ise güzel manzaralar oluştu.

Soğuk hava etkisini sürdürüyor
Soğuk hava etkisini sürdürüyor
Soğuk hava etkisini sürdürüyor
Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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