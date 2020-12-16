Doğu'da yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklenen bölgede, vatandaş ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve doğudan zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Van Gölü'nde hava, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olacak. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 ) kilometre hızla esecek.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklıkların Van 8, Hakkari 3, Bitlis 3 ve Muş'ta 4 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu