Doğu'da yağış uyarısı
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Doğu'da yağış uyarısı

14.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:39
Doğu'da yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller için yağış, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller için yağış, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren de bölge genelinde aralıklı kar bekleniyor.

Yağışlar, sağanak yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle güney ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde hava, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olacak. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, akşamdan itibaren batıdan saatte 30 kilometre hızla esecek.

İl merkezlerinde en yüksek hava sıcaklıklarının, Van'da 9, Hakkari ve Muş'ta 5, Bitlis'te 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, gece ve sabah buzlanma ile donla birlikte yer yer pus ve sis beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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