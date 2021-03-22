Doğu'da vaka artışı azalan tek il Muş'ta, sıkı tedbir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 13-19 Mart haftalık vaka oranı tablosunda, önceki haftaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde vaka sayısının düştüğü tek il olan Muş'ta tedbirler elden bırakılmıyor.

Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan 13-19 Mart haftalık vaka oranı tablosunda, önceki haftaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla vaka artışı, Erzincan'da görüldü. Kentte 6-12 Mart'ta 100 binde 53,75 olan vaka oranı, bu hafta 124,13'e yükseldi. Bölgede vaka artışının düştüğü tek il ise Muş oldu. Salgına karşı alınan tedbirlere uyulmasıyla Muş'ta, geçen hafta 27,24 olarak açıklanan vaka oranı 21,16'ya düştü. Halkın sosyal mesafe, maske ve temizlik önlemlerine dikkat ettiği kentte, polis ekipleri de denetimlerini ve bilinçlendirme uyarılarını sürdürüyor.

Muş'taki vaka sayısını en aza indirme gayreti içinde olduklarını söyleyen Barış Demir, "Muş halkı olarak tedbirlere uyuyoruz. Kurallara, sosyal mesafeye uyuyoruz" diye konuştu.

Kent esnafı olarak özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyene büyük önem gösterdiklerini söyleyen Medeni Yayık ise tedbirlerle sayıları daha da düşürme gayretinde olduklarını belirtti.İsmail Karakaya da "Sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etmek üzere Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu kurallara uymak zorundayız" dedi.

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Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı