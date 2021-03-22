Doğu'da vaka artışı azalan tek il Muş'ta, sıkı tedbir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doğu'da vaka artışı azalan tek il Muş'ta, sıkı tedbir

22.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:55
Doğu'da vaka artışı azalan tek il Muş'ta, sıkı tedbir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 13-19 Mart haftalık vaka oranı tablosunda, önceki haftaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde vaka sayısının düştüğü tek il olan Muş'ta tedbirler elden bırakılmıyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 13-19 Mart haftalık vaka oranı tablosunda, önceki haftaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde vaka sayısının düştüğü tek il olan Muş'ta tedbirler elden bırakılmıyor.

Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan 13-19 Mart haftalık vaka oranı tablosunda, önceki haftaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla vaka artışı, Erzincan'da görüldü. Kentte 6-12 Mart'ta 100 binde 53,75 olan vaka oranı, bu hafta 124,13'e yükseldi. Bölgede vaka artışının düştüğü tek il ise Muş oldu. Salgına karşı alınan tedbirlere uyulmasıyla Muş'ta, geçen hafta 27,24 olarak açıklanan vaka oranı 21,16'ya düştü. Halkın sosyal mesafe, maske ve temizlik önlemlerine dikkat ettiği kentte, polis ekipleri de denetimlerini ve bilinçlendirme uyarılarını sürdürüyor. 

Muş'taki vaka sayısını en aza indirme gayreti içinde olduklarını söyleyen Barış Demir, "Muş halkı olarak tedbirlere uyuyoruz. Kurallara, sosyal mesafeye uyuyoruz" diye konuştu.

Kent esnafı olarak özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyene büyük önem gösterdiklerini söyleyen Medeni Yayık ise tedbirlerle sayıları daha da düşürme gayretinde olduklarını belirtti.İsmail Karakaya da "Sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etmek üzere Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu kurallara uymak zorundayız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,


Doğu'da vaka artışı azalan tek il Muş'ta, sıkı tedbir
Doğu'da vaka artışı azalan tek il Muş'ta, sıkı tedbir
Doğu'da vaka artışı azalan tek il Muş'ta, sıkı tedbir
Doğu'da vaka artışı azalan tek il Muş'ta, sıkı tedbir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Caner Erkin Hakan Kutlu Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hatay Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu'da vaka artışı azalan tek il Muş'ta, sıkı tedbir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 14:01:59. #1.14#
title