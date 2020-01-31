Doğu'da ulaşımı kar ve tipi vurdu

31.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:47

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde tipiyle birlikte etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan- Sivas Karayolu'ndaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan-Şavşat Karayolu'ndaki Sahara geçidinde ise ağır tonajlı araçlara geçiş izni verilmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Doğu Anadolu Bölgesi'ni kar ve tipi vurdu. Gece başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı ile tipi nedeniyle Erzincan-Sivas Karayolu'ndaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde ulaşım yaklaşık 6 saat durdu.

Kaynak: DHA