Doğu'da Ulaşıma Kar Engeli
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum-Erzincan kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum-Erzincan kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum- Erzincan kara yolunun Tepebaşı mevkisinde yolda kalan araçlar Karayolları ve belediye ekiplerince kurtarıldı.
Araçların Aşkale ilçesinden sonra geçişine izin verilmiyor.
Karayolları 121. Şube Şefliği ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açılacak.